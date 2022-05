Giovedì 19 Maggio a Nichelino si INAUGURA il Supermercato Prestofresco in via Falcone e Borsellino (vicino all'istituto Maxell) .

ll nuovo punto vendita, in sostituzione di quello in via Juvarra, offrirà nella nuova location con 600 mq di vendita,reparti gastronomia e macelleria servita, ortofrutta con assortimento, qualità e convenienza come centro del servizio.