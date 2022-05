Cecilia Sala a Camera: racconti e storie dall'Afghanistan all'Ucraina

"Immagini, voci, storie Dall’Afghanistan all’Ucraina, le nuove forme del giornalismo" è il titolo dell'incontro con Cecilia Sala che si terrà a Camera venerdì 20 maggio alle ore 18.30.



La guerra e i nuovi media, la trasformazione del giornalismo tradizionale e il nostro rapporto con la fotografia e l'immagine in movimento: di questi temi di cui si parlerà con la giornalista de Il Foglio (https://www.ilfoglio.it/) e podcaster per Chora Media (https://choramedia.com/) in dialogo con Monica Poggi, responsabile mostre di CAMERA e curatrice.

Tra le innumerevoli fonti di informazione visiva dei conflitti in Afghanistan e in Ucraina, si sivlupperà una riflessione sul nuovo utilizzo e sulle nuove modalità di fruizione delle immagini, specialmente in tempi di guerra. Dagli influencer che diventano soldati e raffigurano la vita militare con le logiche di comunicazione dei social, alle fake news che invadono la rete rivitalizzando l’eterna questione della credibilità delle immagini e dell’autorevolezza delle fonti, la comunicazione di massa si inserisce oggi in un panorama complesso e stratificato, richiedendo nuove riflessioni e occasioni di approfondimento.



In sala sarà presente anche il giornalista Mario Calabresi.