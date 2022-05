Ancora un incidente sulla tangenziale sud di Torino: tre persone ferite al San Luigi

Ancora un incidente sulla tangenziale sud di Torino, stavolta per fortuna senza la conseguenze drammatiche di quello di ieri sera, nel quale ha perso la vita un 40enne moldavo di Nichelino.

Lo scontro, avvenuto poco dopo lo svincolo per Stupinigi, ha coinvolto tre vetture, con tre persone rimaste ferite trasportate in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano. Le conseguenze peggiori per una vettura di servizio di Arpa Piemonte, andata quasi completamente distrutta. Il terzo veicolo coinvolto è un carro attrezzi di passaggio, che è stato urtato solo lievemente.

Inevitabili le conseguenze per il traffico, con lunghe code e rallentamenti a seguito dell'accaduto, ma nel frattempo la situazione si è normalizzata anche grazie al pronto intervento della Polizia stradale.