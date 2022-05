Voucher scuola, aperto il bando per richiedere quelli per l'anno scolastico 2022/2023

Ci sarà tempo da fino alle 12 del 21 giugno per fare richiesta del voucher scuola, il ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio. Due sono i tipi di voucher, non cumulabili: il primo è “iscrizione e frequenza”, da utilizzare nelle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado; il secondo, invece, consentirà di acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, trasporti.

La misura legata ai voucher scuola conta su una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo. L’assessore all’istruzione ha confermato, che in fase di assestamento di bilancio vi sarà un’integrazione delle risorse da aggiungersi alle economie residue su quanto attribuito per l’anno scolastico 2021/22, per soddisfare, il maggior numero di richieste possibili.