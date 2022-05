Settimo Torinese, cordoglio e una grande folla per l'ultimo saluto a Francesco Cena [FOTO]

Profondo cordoglio, all'ultimo saluto che Settimo Torinese ha voluto riservare a Francesco Cena, il decano dei commercianti locali. Si sono celebrati ieri mattina i funerali di colui che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nell'associazionismo (Ascom, oltre che Rotary settimese).



Morto all'età di 90 anni, Cena ha raccolto intorno a sé tutte le persone che hanno percorso un tratto di strada insieme a lui e che hanno voluto ricordarlo, ancora una volta. Tanti i labari e gli stendarti delle realtà del territorio, a rendergli omaggio. Per il Comune, era presente anche la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra.

"Moltissime persone aspirano a dare un contributo e a cambiare la comunità in cui vivono - ha ricordato la prima cittadina - e il signor Cena è riuscito completamente a farlo, con la sua attività imprenditoriale e le sue iniziative associative. Non capita a tutti di lasciare il segno e la città ne è orgogliosa. E' sempre stato battagliero, combattivo, pronto a voler cambiare quel che poteva, ma spesso interveniva anche in maniera silenziosa".