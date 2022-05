Rsa, protestano i lavoratori Kos: "Esternalizzando pulizie e cucina, perdiamo quasi 240 euro"

Da Kos care a Kos servizi, ma cambiando alcune regole e norme. È questa la motivazione della protesta che questa mattina ha portato in strada i sindacati e i lavoratori di CGIL, CISL e UIL . Un presidio in via Viotti all'angolo con via Bertola, a pochi metri dalla zona rossa blindata per i Ministri europei in città.

"Si colpiscono stipendi che sono già bassi"

"È sciacallaggio verso i lavoratori"

Intanto, anche dal punto di vista delle strutture non tutte le cose vanno per il meglio. E dopo l'annuncio delle scorse settimane su un accordo tra Regione e associazioni di categoria su assunzioni e contributi, c'è chi protesta. "Le misure annunciate dall’assessorato regionale alla Sanità sono del tutto insufficienti a contrastare la crisi delle RSA e il tavolo di lavoro con cui l’assessore Luigi Icardi ha raggiunto un accordo rappresenta solo una piccola minoranza delle case di riposo del Piemonte. Per questo siamo stati costretti a scrivere alle famiglie dei nostri ospiti e ai sindaci dei Comuni dove risiedono le nostre strutture per spiegare come stanno realmente le cose, in quanto è in gioco la sopravvivenza stessa dell’assistenza socio-sanitaria”. Parola dell’Associazione provinciale cuneese Case di Riposo pubbliche e private (a cui aderiscono 70 strutture, la metà del totale presenti in provincia di Cuneo), dalle Diocesi di Pinerolo e del Cuneese e dalla Diaconia Valli Valdesi (che raggruppano 25 RSA del territorio pinerolese).



“In primo luogo, l’adeguamento Istat promesso è solo una dichiarazione di intenti, in quanto è vincolato all’approvazione del prossimo bilancio preventivo della Regione Piemonte, ma anche se si trasformasse in realtà non sarebbe giusto - continuano i portavoce delle tre organizzazioni -. In secondo luogo, si richiede alla Regione Piemonte di incrementare il budget per aumentare il numero di posti letto in convenzione (la cui retta è pagata per il 50% dall’ASL competente): oggi, per esempio, in provincia di Cuneo sono circa il 43% dei posti occupati, mentre per il restante 57% degli ospiti delle case di riposo, il costo della retta grava totalmente sulle famiglie".