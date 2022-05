Continua il Maggio Rivolese: domenica 22 maggio spazio al Festival dell’Arte e dell’Artigianato

Dopo il successo del Festival del Benessere e Olistico e del maxischermo per assistere alla finale dell’Eurovision, continuano gli appuntamenti del Maggio Rivolese organizzati da TurismOvest con la volontà di abbinare alla visita della città percorsi artistici e gastronomici, con proposte legate al benessere e tante idee per divertirsi, adatte a tutta la famiglia.

“Continuano gli appuntamenti del Maggio Rivolese in città. Tante novità per Domenica 22 maggio! – racconta il Vicesindaco di Rivoli Laura Adduce -. Rivoli celebrerà l’Arte attraverso il Festival dell’Arte e dell’Artigianato, vi aspettiamo”.

Spazio quindi al Festival dell’Arte e dell’Artigianato in corso Francia e corso Susa in programma domenica 22 maggio, dalle 10 alle 19. Una novità nel panorama di eventi di Rivoli che porterà in città prodotti di medio antiquariato, artigianato, pittura, fumetti e collezionismo, oltre ad oggettistica e modellismo.

La manifestazione, organizzata da Turismovest in collaborazione con le associazioni Ledarta Eventi e GoArt Factory, prevede anche momenti di solidarietà, momenti dedicati all’educazione ambientale, una scuola di danza e una palestra con esibizioni all’aperto per completare una giornata particolarmente ricca. A contorno dell'evento ci sarà anche intrattenimento musicale a cura di DJ LEO, con repertorio di brani a tema e sfilata di costumi d’epoca a cura dei gruppi storici I Principi di Piemonte e Alla Corte del Re.

Un momento toccante e di rilievo sarà l’inaugurazione, domenica 22 maggio alle 16 in Piazza Martiri, dell’Albero artistico dedicato a Michele Ruffino, ragazzo di Rivoli vittima di bullismo. La realizzazione artistica sarà curata dall’artista Osvaldo Neirotti che giovedì 19 maggio inizierà i lavori che proseguiranno, in orario 10-19 circa, fino a domenica 22 maggio, giorno dell’inaugurazione. Durante l'evento l'associazione MikiBoys venderà alcuni alberelli artistici per raccogliere fondi a favore di iniziative per combattere il bullismo.