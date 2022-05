Gavazza (Lega Salvini): "Il collegamento Lombardore-Front può finalmente diventare realtà"

“L’ampliamento della strada, che attualmente serve il distretto industriale dello stampaggio, rappresenta un’opera strategica per le attività delle aziende locali e dei cittadini - spiega Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - Da autotrasportatore ho percorso molte volte le strade di questo territorio e ne conosco le criticità. La mobilità dell’area, finora, è infatti concentrata sulla SS460, che sopporta un traffico giornaliero medio in entrambe le direzioni di circa 7.340 veicoli al giorno. Un’arteria insufficiente per la domanda di trasporto”.

“Atteso da oltre 30 anni il miglioramento del collegamento stradale tra Lombardore e Front può finalmente diventare realtà. Questo intervento, che permetterà di sgravare dal traffico pesante i centri abitati migliorando lo stato di salute dell’ambiente, è inoltre inserito dal Governo tra le opere da finanziare in via prioritaria - prosegue Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte - L’investimento per l’infrastruttura ammonta a 25 milioni di euro, destinati al primo dei due lotti dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo. La Regione Piemonte ha altresì finanziato con 200.000 euro la rielaborazione e l’aggiornamento tecnico-economico del progetto, affidato alla Città metropolitana di Torino”.

Mercoledì 18 maggio presso il municipio di Front è stato infatti presentato il progetto relativo alla realizzazione del nuovo collegamento ai sindaci di Lombardore, di Front e dei Comuni del Basso Canavese da parte del Presidente della Regione Piemonte, degli Assessori regionali alle Opere Pubbliche e al Bilancio, con i Consiglieri regionali del territorio e il Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino.

La crucialità delle infrastrutture come la Lombardore-Front per lo sviluppo di un Piemonte al centro della logistica europea è stata sottolineata dal Presidente della Regione Alberto Cirio, così come anche la necessità dell’insediamento di un comitato di monitoraggio guidato dal Sindaco di Front per seguire l’iter di realizzazione dell’opera.