Il 21 maggio è la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, visite gratuite al Cto

Le patologie che interessano la mano assumono sempre più rilevanza nella nostra società ad alte richieste funzionali e richiedono molto spesso diagnosi e terapie da parte di medici specializzati in tale settore. Solo per la comprensione del problema basti pensare che i traumi della mano in ambito lavorativo sono la prima causa di assenza dal lavoro ed ogni anno in Europa si verifica un totale di 8,8 milioni di incidenti. Piani di prevenzione efficaci in questo campo potrebbero ridurre il numero di traumi della mano sul posto di lavoro fino al 50%. Il vero problema è tuttavia rappresentato dai traumi durante le attività quotidiane (traumi domestici, bambini). In aumento purtroppo i traumi legati ad attività ricreazionali (es. giardinaggio o attività domestiche) che comportano a volte anche l'amputazione di segmenti che è possibile ricostruire solo in Centri ad alta specializzazione come il CTO di Torino. Di altrettanta rilevanza sono le patologie non acute (artrosi, sindrome del tunnel carpale, etc.), che comportano difficoltà funzionali importanti nello svolgimento delle attività di tutti i giorni.