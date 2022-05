Zerocalcare mania: al Salone del Libro lunghe code per il firmacopie del fumettista

Secondo giorno per il Salone del Libro che si apre con un boom di visitatori , soprattutto ragazze e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

Anche quest’anno lunghe code si sono per il firmacopie di Zerocalcare. L’artista è nuovamente ospite al Salone del Libro. Dopo l’appuntamento di oggi alla Bao Publishing, sarà di nuovo domani al Lingotto, all’Auditorium Centro Congressi alle ore 18.15 per presentare il diario live del suo prossimo fumetto, in uscita quest’autunno che racconterà il dramma degli Ezidi.