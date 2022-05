Sirene ed elicotteri sopra Torino: la città in fermento per il Consiglio d’Europa (ma la zona rossa è sparita)

Sirene ed elicotteri da questa mattina alle 7 in centro città in evidente fermento e in stato di massima allerta per il Consiglio d’Europa che si terrà oggi alla Reggia di Venaria.

I capi di stato che alloggiano nei vari hotel di Torino, come il Turin Palace di via Sacchi, partono accompagnati dalla sicurezza e dalle volanti dei Carabinieri, scortati fino a destinazione.

A regolare il traffico, questa mattina ovviamente più intenso del solito, la Polizia Municipale.

Al momento i mezzi di trasporto pubblico, come la Metropolitana che ieri nella prima mattinata era rimasta momentaneamente bloccata, funzionano in modo regolare, sebbene siano molto affollati.

Il centro città da piazza Castello a via Accademia delle Scienze, ieri chiuso al traffico e al passaggio pedonale proprio per l’arrivo delle delegazioni, oggi è riaperto.