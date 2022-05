Bellezza donna: quanto è importante l'ombretto nel trucco

Il make-up è sempre più alla portata di tutti. Su internet si moltiplicano i tutorial su come utilizzare al meglio blush, fondotinta, ombretto, rossetti, e quant’altro si voglia utilizzare per ottenere l’effetto desiderato, che sia uno stravolgimento totale del look o la ricerca di un effetto naturale, che vada a coprire i difetti, ma senza intervenire pesantemente sul proprio volto. Uno degli elementi che non può mancare nel trucco di una donna è sicuramente l’ombretto.

Ombretto: perché usarlo

L’ombretto permette di ottenere in poco tempo un aspetto diverso. Gli occhi sono il punto focale del viso, su cui si concentra l’attenzione di chi ci guarda, per cui, anche nei make-up più semplici, non può mai mancare un tocco di ombretto, per impreziosire lo sguardo.

Palette ombretti: come usarle

Per scegliere quale palette ombretti può essere la migliore per i propri occhi, bisogna tenere in considerazione diversi fattori. Innanzitutto dobbiamo pensare all’effetto che vogliamo ottenere. I colori con cui truccarsi possono essere infiniti, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A volte, però, una tale varietà può metterci in difficoltà, non sapendo cosa sia meglio per noi.

In base alle occasioni, si può voler rendere lo sguardo più profondo e in questo caso sono ideali colori dalle tonalità più scure, che vadano a rendere le ombre più marcate. Al contrario, per ottenere degli occhi più luminosi e radiosi, si possono utilizzare sfumature più chiare, che siano anche luccicanti in controluce, per poter illuminare le palpebre.

Nella scelta delle palette si deve poi considerare quanto pigmentate vogliamo che siano le tonalità che andiamo ad usare. Un ombretto più pigmentato, infatti, lascia una traccia più decisa, e bastano poco passate per ottenere l’effetto desiderato. Un altro fattore da considerare è il tipo di pennello da usare. Ormai sul mercato ne esistono di diversi tipi, sia naturali che sintetici, che possono essere più rigidi o più morbidi, alcuni più adatti per le sfumature e altri con cui poter stendere meglio il colore.

Nel momento in cui si sceglie la palette, si deve tenere in considerazione anche la tonalità del proprio incarnato, considerando che alcuni colori si abbineranno meglio con certi tipi di pelle, capendo quali sfumature possono valorizzare al meglio la propria carnagione.

Anche il colore degli occhi è un elemento importante da tenere a mente. Una regola generale da prendere in considerazione, per esaltare il contrasto con il make-up, è quella di utilizzare colori che siano complementari a quelli dell’iride, perciò se si hanno occhi chiari, sul verde o sull’azzurro, si possono scegliere tonalità che vanno verso l’arancione, il giallo o il rosso. Occhi castani, invece, si possono abbinare a blu e viola.

Si può, invece, optare per la continuità con il colore dei propri occhi, per cui utilizzare tonalità simili va ad ampliare lo sguardo e lo fa sembrare senza confini. L’ombretto, quindi, è un elemento fondamentale nel trucco, che va scelto con cura, con cui sperimentare e giocare, per donare un tocco unico al proprio volto.