Torino Airport, confermati i vertici con la presidente Oliveri e l'ad Andorno. E i conti migliorano

“In questi anni, pur in un periodo complesso, non è mai venuto a mancare l’impegno della Società per superare la crisi e per garantire all’aeroporto uno sviluppo sostenibile – ha dichiarato la presidente Elisabetta Oliveri -. L’attenzione della Società per l’ambiente continuerà a rappresentare per noi una direttrice strategica con l’obiettivo di ridurre le emissioni coinvolgendo tutti i nostri partner in un percorso virtuoso di lungo periodo”.