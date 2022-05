"Fuori gli antiabortisti dai consultori": la Rete +194 voci in presidio davanti alla Circoscrizione 5

" Fuori le associazioni antiabortiste dai consultori ". È questo lo striscione esposto dalla Rete +194 voci, che ieri sera ha organizzato un presidio davanti alla sede della Circoscrizione 5 dove Fratelli d’Italia aveva presentato la mozione a sostegno del progetto "Vita Nascente". Un atto in favore della proposta dell'assessore regionale Maurizio Marrone che ha voluto un fondo da 400 mila euro per le associazioni antiabortiste.

Un gruppo di attiviste si è così radunato dalle 18.30 in via Stradella 192 per protestare contro "l'ennesimo attacco della destra alla legge 194". Una mobilitazione che ha spinto FdI a rinviare la mozione. Soddisfatti i capigruppo del Pd in Comune e in Circoscrizione Nadia Conticelli e Pasquale Valente, che insieme alla segretaria del Circolo 5 Paola Berzano commentano: "La vita nascente ha bisogno di servizi che tutelino la salute delle donne, di percorsi di genitorialità consapevole, di lavoro e non di mancette".