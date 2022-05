Imperia, raid di ladri vandali ai Piani: assaltata e svaligiata villetta di turisti piemontesi

Ladri vandali hanno preso d'assalto una villetta, ‘Villa Castagneto’ ai Piani ristrutturata e adibita a seconde case nell’entroterra portorino.

Una decina di alloggi, utilizzati come seconde case dai proprietari o affittate nei periodi estivi, tutti piemontesi, provenienti dal Torinese, Chieri, Alba e Asti, sono stati presi di mira da ladri -vandali che, non trovando granché di oggetti di valore, trattandosi, appunto di seconde case, hanno divelto porte e finestre lasciando dietro di sé uno spettacolo per nulla edificante che ha lasciato nello sconforto gli inquilini, convinti che Imperia fosse una zona tranquilla.

Addirittura, in un appartamento, è stata letteralmente divelta e staccata dal muro una cassaforte e lanciata dal secondo piano.

I carabinieri avvisati dai proprietari hanno svolto un primo sopralluogo e stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili rilevando l’eventuale passaggio di auto sospette.