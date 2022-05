Pralormo, un altro incidente terribile: perde la vita una donna

Pralormo è di nuovo teatro di un gravissimo incidente stradale. In quello avvenuto la sera del 10 maggio aveva perso la vita un centauro 49enne, stavolta ad avere la peggio è stata una donna.

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio 2022, sull'ex statale 29 in via Poirino. Lo scontro ha coinvolto due vetture ed un mezzo pesante: purtroppo non vi è stato nulla da fare per la signora a bordo di una Fiat Panda.

Il tir, invece, è finito in una scarpata. A seguito dell'incidente il traffico è di fatto interrotto nella zona. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Chieri e i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.