Bardonecchia, la Pro loco cerca volontari per l'apertura estiva delle cappelle e della Tur d'Amun

L’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia è alla ricerca di volontari/volontarie che consentano per questa estate l’apertura domenicale di alcune cappelle presenti nella Conca e del parco archeologico della Tur d’Amun che custodisce i resti dell’antico castello signorile di Bardonecchia, sito a monte del Borgo Vecchio, in uno punto molto panoramico.

“Nonostante l’apertura e la visita di quasi tutte le cappelle e dei monumenti presenti nella Conca sia da tempo automatizzata – dice Carlo Vajo, presidente della Pro Loco Bardonecchia - ci piace l’idea di mantenere vivo il racconto fatto di persona da chi ama e conosce il nostro territorio. La disponibilità richiesta è minima, una volta o massimo due giorni al mese. Organizzeremo ovviamente un corso durante il quale distribuiremo una dispensa con utili indicazioni per imparare e approfondire la conoscenza del territorio. Speriamo in questo modo di attirare anche i giovani per farli cresce con la cultura del posto, del tempo passato. Abbiamo inviato la nostra richiesta anche alle scuole e siamo pronti ad uno scambio scuola-lavoro. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno alla nostra richiesta per la collaborazione e la disponibilità”.