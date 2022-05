Da Fabrizio Bentivoglio a Tess Masazza e Mauro Corona: fans a caccia di autografi [FOTO]

Dall' "Insopportabilmente donna" di Tess Masazza alla calda voce di Fabrizio Bentivoglio, gli scrittori e attori riempiono di fans gli stand e le sale del Salone del Libro 2022. Tutto esaurito o quasi per i personaggi più noti di questa domenica alla kermesse libraria, con decine di persone in coda anche per ore per fare una foto o ottenere un autografo del loro idolo.