Da Francesca Michielin ad Alessandro Gassman: ecco gli ospiti della quarta giornata del SalTo22

Dopo il boom di visitatori di ieri, il Salone del Libro apre i cancelli per una nuova giornata di grandi incontri con scrittori, attori, artisti e cantanti.

Le lunghe file per entrare nelle sale e assistere agli incontri che ci sono state per Roberto Saviano, Roberto Bolle, Maccio Capatonda ma anche Alberto Angela, Zerocalcare e tanti altri, sono previsti anche oggi per Erri de Luca, Pacifico, Jennifer Egan, Francesca Michielin, Francesca Mannocchi, Alessandro Gassman e tanti altri.

Ecco quindi gli imperdibili di DOMENICA 22 MAGGIO



Ore 12

SALA OLIMPICA

PAD 1

Caterina Soffici

Autrice di Lontano dalla Vetta (Ponte alle Grazie)

Ore 12.15

SALA ORO

OVAL

Erri De Luca

Autore di Spizzichi e bocconi. Storie di cibo familiare (Feltrinelli)

SALA AZZURRA

PAD 3

Werner Herzog

Autore de Il crepuscolo del mondo (Feltrinelli)

SALA ROSSA

PAD 1

Francesca Mannocchi e Massimo Giannini

Come si racconta una guerra

PALCO LIVE

Pacifico

Autore di Io e la mia famiglia di Barbari (La nave di Teseo)



Ore 13.30



SALA AZZURRA

PAD 3

Jennifer Egan

Autrice de La casa di marzapane (Mondadori)

PALCO LIVE

Francesca Michielin

Autrice de Il cuore è un organo (Mondadori)

Ore 13.45

SALA ORO

OVAL

Alessandro Gassman

Autore di Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde (Piemme)



Ore 14.30



ARENA BOOKSTOCK

PAD 2

Tess Masazza

Autrice di Insopportabilmente donna (Sperling & Kupfer)

Ore 14.45

SALA ROSSA

PAD 1

Manetti Bros.

Cinema fuori genere: da Ammore e malavita a Diabolik

Ore 17.15



PALCO LIVE

Shade

Autore de La fabbrica dei rapper (De Agostini)

SALA VIOLA

La Rappresentante di Lista

Autrice di Maimamma (Il Saggiatore)

Ore 18.15

SALA 500

Mauro Corona

Autore di Quattro stagioni per vivere (Mondadori)

SALA ORO

OVAL

Marco Travaglio, Peter Gomez e Gianni Barbacetto

Autori di Mani Pulite (Chiarelettere)





ARENA BOOKSTOCK

PAD 2

Cathy La Torre

Autrice di Ci sono cose più importanti (Mondadori)



Ore 18.30



SALA AZZURRA

PAD 3

Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi

Quando il crime è nero come l’anima

SALA BLU

PAD 2

Ermal Meta

Autore di Domani e per sempre (La nave di Teseo)