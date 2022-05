Erba alta, M5S: "A Torino fuori Ztl è una giungla". Tresso replica: "Task force del verde"

E l'erba alta riguarda tutte le Circoscrizioni. Si parte dalle aiuole incolte di via Pasteur al confine tra Parella e Pozzo Strada, fino a trovare una piccola foresta nelle aree verdi di piazza Stampalia, via Paolo Veronese, via Lulli e via Lanzo a Madonna di Campagna. Analoga situazione nella Circoscrizione 8, in corso Tazzoli e ai Giardini di via Montanaro a San Salvario, dietro l'Humanitas. Non va meglio nella Circoscrizione 4 dove i cittadini segnalano una "giungla" nel pratone di Madonna delle Salette, in via Livorno, in via Pietro Cossa e nel giardino Santa Maria Goretti a Parella.