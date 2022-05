Meteo, si sta concludendo la fase di caldo estivo: in arrivo qualche pioggia su Torino e provincia

Nel pomeriggio più nuvolosità sulle zone alpine nordoccidentali e Valle d’Aosta con rovesci e temporali anche di forte intensità su verbano, con possibile estensione anche alle pianure ed in città e pianure biellesi entro sera. Temperature massime in calo con valori tra 27 e 28 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza prevalentemente dai quadranti orientali.

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, anche di forte intensità soprattutto domani, in particolare nella fascia centro-settentrionale del Piemonte e parte del cuneese. Possibili grandinate con chicchi grossi e forti raffiche di vento. Temperature minime in leggero calo e comprese tra 16 e 17 °C. Massime in ulteriore calo e generalmente comprese tra 24 e 25 °C. Venti generalmente assenti o di debole intensità e direzione variabile, con forti raffiche durante i temporali come detto.