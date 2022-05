Stellantis, la Uilm: "Confronto sul piano, poi il rinnovo del contratto"

"La priorità della Uilm è completare la discussione sul piano industriale con Stellantis, per poi poter discutere dell'imminente rinnovo contrattuale. Al contempo dobbiamo riprendere il confronto con il governo sulle politiche di settore, rese essenziali dalla transizione energetica e dalla drammaticità del contesto internazionale". Lo ha spiegato Gianluca Ficco, segretario nazionale della UIL e responsabile del settore auto.

"Abbiamo fatto molto, anche accordi difficili, per ottenere da Stellantis missioni produttive per gli stabilimenti italiani e politiche industriali da parte del governo. Abbiamo raggiunto alcuni risultati su entrambi fronti, ma chiediamo di riprendere la discussione sia per completare il piano industriale di Stellantis sia per ottenere politiche governative strutturali sull'auto. Dare continuità contrattuale è il primo modo per salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori".