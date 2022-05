Torino sente l'eco di grandi eventi: sotto la Mole il decimo forum sull'acustica a settembre 2023

Dopo il Congresso Mondiale di Esperanto e il Congresso Internazionale EuroHeat & Power, l’evento dedicato al settore del teleriscaldamento, Torino si aggiudica per il 2023 anche il decimo Forum Acusticum. Si tratta del convegno internazionale della European Acoustics Association (EAA) che richiamerà più di 600 ricercatori e professionisti, esperti in acustica e in altre discipline collegate allo studio del suono, dal’11 al 15 settembre 2023 presso il Politecnico di Torino.

Si stima che tale Congresso porterà ad una ricaduta economica diretta sul territorio pari a circa 800.000 euro.

La candidatura è stata presentata da Arianna Astolfi, professoressa del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e Chair del Congresso, con il supporto di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau che ha preparato il dossier di candidatura e CCI – Centro Congressi internazionale, segreteria organizzativa del Congresso.

Anche in questo caso, l’incentivo economico del pacchetto “Torino per i tuoi eventi” (un’iniziativa dell’ATL torinese per attrarre congressi in città, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino) è stato decisivo per la scelta della città della Mole.

“La nostra città, che proprio in questi giorni sta ospitando tantissimi eventi – dichiara Marcella Gaspardone, manager Turismo Torino e Provincia – dall’l’Eurovision Song Contest 2022, al Salone Internazionale del Libro, alla Riunione dei Ministri degli esteri membri del Consiglio d'Europa, alla Convention di Magia Masters of Magic, alla Finale di Champions League femminile e la Tappa del Giro d’Italia, sta ponendo le basi per un 2023 altrettanto ricco di eventi frutto di un lungo lavoro di candidature che abbiamo condotto negli anni”.