"La Città dei Bambini e delle Bambine", le opere dei piccoli trasformano Nichelino in una mostra a cielo aperto

Fino al 27 maggio Nichelino diventa un museo a cielo aperto grazie alle opere dei più piccoli che hanno preso parte al progetto "La Città dei Bambini e delle Bambine".

Prende il via oggi, lunedì 23 maggio, l’esposizione dei lavori realizzati dai bimbi durante le attività di laboratorio proposte dalla Ludoteca comunale “La Bottega dei Sogni” alle scuole. Attraverso questa prima edizione de “La Città dei Bambini e delle Bambine” Nichelino valorizza la creatività dei più piccoli: si veste dei loro disegni mettendo in dialogo la città con l’immaginazione infantile e con lo sguardo unico, genuino e spontaneo che appartiene a ogni bimbo, e che sono riflesso di una visione inedita e sincera sul mondo e sul futuro.

Tre gli appuntamenti in calendario

“Lo stupore dell’arte” sarà visitabile dal 23 al 27 maggio 2022 presso la Ludoteca comunale (Via Turati 4/8) dalle ore 15.30 alle ore 18.30; mentre mentre “Se l’arte è fatta d’ombre. Ricchezze da esplorare”, sempre dal 23 al 27 maggio 2022, sarà accessibile allo Spazio bambini aranciolimonemandarino (Piazza Dalla Chiesa) dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Coinvolti anche i nidi con attività ludiche

Inoltre, dal 23 al 26 maggio 2022 i Nidi cittadini, dalle ore 16.30 alle 17.30, apriranno i giardini per dar vita a esperienze ludiche e di socialità; e le classi partecipanti all’evento saranno impegnate in percorsi prestabiliti tra le suggestioni artistiche evocate dagli striscioni esposti.

Le aperture dei Nidi saranno: lunedì 23 maggio Nido di Via Carducci 8; martedì 24 Nido di Via Puccini 41; mercoledì 25 Nido di Via XXV Aprile 105 (ingresso da Via Ponchielli); giovedì 26 Nido di Via Cacciatori 21.

Tolardo: "Una città a misura di bambino"

"Con 'La Città dei Bambini e delle Bambine' - spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore all’Istruzione Alessandro Azzolina - muoviamo il primo passo di un’iniziativa che ripeteremo anche in futuro e che vuole rendere visibile alla città quanto viene fatto nelle scuole. Perciò i numerosi striscioni esposti per le strade trasformano Nichelino in un’esposizione di lavori artistici che i piccoli hanno svolto durante quest’anno scolastico: un anno reso difficile dall’emergenza pandemica che richiede, con ancor più determinazione, di porre al centro del sistema educativo il bambino e la bambina".