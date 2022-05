Dia, dopo 22 tappe si conclude a Torino il viaggio dell'Antimafia Itinerante: una mostra e un convegno in città

Appuntamento presso Palazzo Carignano dopo 22 tappe in tutta Italia

Nell’ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si conclude a Torino, dopo 22 tappe, il viaggio della mostra “Antimafia Itinerante” che verrà allestista presso “Palazzo Carignano” nella Sala dei Principi con annesse la camera delle Stagioni, la sala delle Battaglie e la sala dei Paggi e che sarà aperta al pubblico dal 26 al 30 maggio.

Giovedì 26 maggio alle ore 11.00 nella Sala conferenze del Museo Egizio di Torino si svolgerà il convegno sul tema “Lo sviluppo economico come antidoto alle mafie” moderato dal Professore Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università di Torino ROCCO SCIARRONE. Dopo l’introduzione dei lavori da parte del Direttore della DIA Maurizio VALLONE interverranno il Senatore Pietro GRASSO, il sindaco di Torino Stefano LO RUSSO, il Prefetto di Torino Raffaele RUBERTO, l’Assessore della Regione Piemonte Maurizio MARRONE, il Procuratore Generale presso la Corte D’Appello di Torino Francesco SALUZZO, il Direttore del Museo Egizio Christian GRECO, il Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare Gian Carlo CASELLI, il Presidente di “Libera” Don Luigi CIOTTI e il Direttore Generale di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) Massimo DE ANDREIS.



L’evento potrà essere seguito in diretta streaming dalle 11 sui siti della DIA. Al termine del convegno la mostra “Antimafia Itinerante” sarà inaugurata dal Direttore della DIA alla presenza delle Autorità civili e militari e degli organi d’informazione. Nei giorni successivi la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle 18.00.

La mostra è stata visitata da oltre 150.000 giovani ed i 46 eventi trasmessi in diretta streaming sono stati visualizzati da 50.000 utenti. Il nuovo sito della Direzione, rinnovato in occasione del trentennale, ha avuto ad oggi oltre 150.000 visualizzazioni.