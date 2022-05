Venerdì torna la Run 5.30: all'alba tutti di corsa da piazza Castello a piazza San Carlo

Il tour 2022 di Run 5.30 “I love you mum” sceglie Torino come terza tappa, tornando per la decima edizione nella città della Mole. Già tantissime le prenotazioni per correre insieme nel cuore della città, salutando l’alba del prossimo venerdì mattina, 27 maggio.

Da Piazza Castello a Piazza San Carlo

Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo, che ha l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero.

Run 5.30, nata a Modena nel 2009 –grazie ai primi 570 partecipanti coraggiosi- ed esportata anche nel Regno Unito e a New York, riparte con il tradizionale ritrovo nei centri storici d’Italia e con l’inconfondibile ristoro a base di frutta fresca di stagione. A Torino l’appuntamento è venerdì 27 maggio con partenza in Piazza Castello e arrivo in Piazza San Carlo… partenza, ovviamente, alle 5.30 del mattino.

“I love you mum”

Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile. “I love you mum” è il motto del tour 5.30 2022, celebrato con una declinazione a cuoricini dell’iconica t-shirt simbolo del progetto.

Run 5.30, infatti, vuole celebrare proprio questo: la voglia d’inseguire la bellezza delle cose semplici e piene di vita, come l’amore della mamma e per la mamma, come correre nelle città ancora addormentate, come iniziare la giornata mangiando le ciliegie dei desideri.

Le città del tour 2022 di 5.30

Verona 13 maggio, Milano e Palermo 20 maggio, Torino 27 maggio, Modena 3 giugno, Bologna 10 giugno, Ferrara 17 giugno, Mantova e Bergamo 24 giugno, Reggio Emilia 1 luglio, Venezia 8 luglio, 5.30 Virtual 15 luglio.

5.30 Scuole: un progetto di attivazione e solidarietà

Dal 2010 il progetto Run 5.30 ha incontrato una larga adesione anche nelle scuole superiori di Verona, Milano, Torino e Modena, più di 40.000 studenti sono stati coinvolti finora e oltre 50.000 euro sono stati donati alle stesse scuole per l’acquisto di attrezzature sportive. Per approfondire il progetto nelle scuole: https://www.run530.com/scuola/

5.30 per il benessere

Nel sito di Run 5.30 un’ampia sezione dedicata al benessere curata dalla biologa nutrizionista Sabrina Severi –la mamma della 5.30- è a disposizione gratuitamente di tutti i partecipanti per informare e stimolare i lettori ad adottare sane abitudini a tavola e nel tempo libero 365 giorni l’anno: ricette, articoli, video e approfondimenti, un vero tesoro basato su evidenze scientifiche.

5.30 per il sociale

In tutte le tappe del tour, 5.30 dona da 1 a 2 euro per iscritto a un progetto realizzato sul territorio dall’associazione che collabora nella gestione dell’evento. Al momento dell’iscrizione online i partecipanti possono decidere di fare una donazione all’Associazione CAF-onlus.org, che si occupa di assistenza ai minori di famiglie disagiate. In ogni città del tour 5.30, tutte la frutta non consumata nel ristoro di fine corsa viene donata alla mensa dei poveri della città ospitante. Ogni anno migliaia di t-shirt (15.000 negli anni 2020/21) vengono donate alla Protezione Civile.

5.30 per la sostenibilità

La passione per uno sviluppo sostenibile ha guidato le scelte di 5.30 fin dall’esordio nel 2009. Su run530.com tutti i dettagli di cosa significa per noi organizzare i nostri eventi in modo sostenibile e relazionarci con i partner locali, i collaboratori e gli sponsor allineandoci ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Tutti i dettagli della 5.30 Torino 2022

Partenza e arrivo

Venerdì 27 maggio 2022, partenza in Piazza Castello e arrivo in Piazza San Carlo. Dettagli del percorso su www.run530.com

Come iscriversi

Online sul sito www.run530.com Oppure presso Base Running (Corso Cairoli 28C, Torino) e ISEF (Piazza Bernini 12, Torino).

Costo dell’iscrizione 15 euro.

Compresi nell’iscrizione T-shirt 5.30 Adesivo 5.30 Ristoro con frutta fresca di stagione, acqua. Foto dell’evento e magazine digitale scaricabili su www.run530.com Assistenza medica Assicurazione R.C.

Ritiro delle t-shirt 5.30

Mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, dalle 10 alle 18, presso ISEF (Piazza Bernini 12, Torino).