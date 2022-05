Viabilità San Salvario: dibattito acceso su parcheggi, pista ciclabile e aree pedonali

Quali azioni per migliorare la viabilità in San Salvario? A questa domanda si è cercato di rispondere con un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza molto dibattuto.

Gli animi si sono divisi soprattutto sulla questione dei parcheggi e sulle aree aperte al transito alle macchine.

“Il quartiere negli ultimi anni, ha subito trasformazioni senza interfacciarsi con i cittadini, i commercianti e la stessa Circoscrizione - ha esordito Stefano del Pero (Lega), primo firmatario dell’odg legato alla richiesta del consiglio dai membri dell’opposizione a ottobre 2021 -. Tra queste modifiche quella della pista ciclabile che ha tolto 150 posti auto e la pedonalizzazione di corso Marconi. Quello che chiediamo una maggiore attenzione per i parcheggi specie per i residenti, di venire incontro alle esigenze del quartiere e rivedere la viabilità su via Ormea”.

Posti auto e aree pedonali: cittadini e consiglieri divisi

L’odg sostiene come le attuali pedonalizzazioni, come in via Oddino Morgari, e l’attuale viabilità creino problemi di congestione del traffico e di inquinamento sulle vie limitrofe, quali via Campana, via Giacosa e via Madama Cristina, oltre a una riduzione dei parcheggi. Sono “circa 500 posti auto eliminati negli ultimi due anni” specificano i consiglieri: 140 da via Nizza, 135 da corso Marconi, 70/80 posti dalle pedonalizzazioni di da San Salvario fino a corso Bramante e, infine, centinaia di posti tolti da dehors.

I cittadini sono apparsi divisi sulla questione: da un lato chi vorrebbe più posteggi per le auto, più zone accessibili e meno pedonalizzazioni, dall’altro chi vorrebbe marciapiedi più ampi, riduzione di parcheggi e più aree verdi e vietato al transito delle auto.

Foglietta: "Per ora nessun progetto su estensione della pedonalizzata su corso Marconi"

Presente al consiglio comunale anche l’assessora Chiara Foglietta che ha precisato: “La ciclabile ha delle criticità, su immissioni ed emissioni sulla strada. Se miglioro la visibilità dell’immissione, devo togliere un parcheggio, non ci sono alternative. Il tema dei parcheggi è un problema, con la Circoscrizione più volte ci siamo visti per capire come intervenire - e ha aggiunto -. Ho chiesto quali strade da pedonalizzare ed è vero che corso Marconi è sperimentale, ma è un tratto finanziato grazie a 1 milione 300 mila euro con fondi europei, ci sono delle criticità, stiamo cercando di capire come intervenire. Vero che perdiamo parcheggi, ma stiamo restituendo spazio ai cittadini. Fugo però qualsiasi dubbio, il progetto per ampliare la pedonalizzazione di corso Marconi, al momento non c'è".

L’assessore ha anche riproposto un nuovo Consiglio aperto per affrontare i vari argomenti. “Sono tantissimi, rischiamo di fare confusione”.