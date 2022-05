Alla Reggia di Venaria è tempo di Domeniche del Gioco

In occasione delle Domeniche del Gioco, domenica 29 maggio, nei Giardini della Reggia di Venaria torna il modellismo nautico all’interno dello specchio d’acqua della Peschiera, dove è possibile ammirare spettacolari esibizioni di modelli nautici radiocomandati e natanti a vela, con la possibilità di sperimentare prove pratiche di guida.

Nel Giardino delle Rose, appena fiorito, è possibile partecipare per tutto il giorno a giochi di ruolo e da tavolo, per essere coinvolti in avvincenti sfide e cacce al tesoro. All’ombra del Roseto e inebriati dal suo profumo, i partecipanti possono vestire i panni di personaggi realistici o di fantasia, immaginare avventure mirabolanti, sfidare altri appassionati o semplicemente conoscere giochi diversi adatti a tutta la famiglia.

Le attività di gioco e spettacolo si completano con il Fantacasino, la fiabesca struttura a forma di tempietto con caratteristici giochi di legno, e il trenino La Freccia di Diana, che accompagna i visitatori lungo le splendide scenografie dei Giardini.

IL PROGRAMMA

Aspettando TO PLAY

DALLE ORE 10 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 18 – GIARDINO DELLE ROSE

A cura delle associazioni Il Fortunadado, Compagnia della Fenice, Terre Spezzate, I Dadonani di Whurdred, Dragonlans Un’anticipazione della manifestazione ludica torinese TO PLAY, dedicata al gioco di ruolo e da tavolo, nei Giardini della Reggia, per scoprire divertenti giochi ed essere coinvolti in sfide e cacce al tesoro.

Modellismo nautico

ALLE ORE 10 ALLE ORE 18 – PESCHIERA

A cura dell’ASD Millefonti in collaborazione con Team Off-shore

Spettacolari esibizioni di modelli nautici radiocomandati e di natanti a vela con possibilità di prove pratiche di guida rivolte al pubblico di adulti e bambini, per sognare di navigare verso mondi sconosciuti.

INFO: Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso.

È gradita la prenotazione: tel. 011 4992333