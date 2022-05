Non solo Bitcoin: Torino a lezione da Margherita Leder, "genio" mondiale della blockchain. "Il digitale opportunità per le donne"

Ospite d'onore nella mattinata di oggi per la terza giornata dei Torino Digital Days, l’importante evento che intende fornire ai cittadini gli strumenti necessari per interpretare e affrontare al meglio le sfide digitali, ha offerto ai 50 partecipanti in presenza e a circa un centinaio collegati in streaming l’opportunità di ascoltare in diretta la più giovane portavoce della cultura digitale e della blockchain: Margherita Leder, 27enne prodigio, vicentina, eletta circa un anno fa unica rappresentante italiana in Europa nel board dell’International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA), organizzazione creata dalla Commissione Europea e composta da oltre 120 imprese privati ed enti istituzionali per supportare l’Unione Europea nella creazione di un quadro di regole standard e politiche di formazione e sviluppo condivise in materia di tecnologie digitali basate sulla blockchain.

Dopo una breve introduzione sulla genesi e sullo sviluppo della blockchain, che la cultura popolare associa immediatamente al mondo finanziario con i Bitcoin e le criptovalute, ma che negli ultimi anni ha trovato applicazione con successo in diversi altri ambiti come quello dell’agroalimentare, sanitario, legale e dell’arte, Margherita Leder ha dispensato consigli, case history e approfondimenti sui temi legati all’adozione del digitale: dal mercato del lavoro e delle nuove professioni all’abbattimento delle disparità di genere alla consapevolezza del talento che ogni giovane porta con sé. Tra gli esempi più rappresentativi e recenti di applicazione efficace della blockchain ha menzionato la tracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare (per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding e ridurre drasticamente i rischi di riportare dati falsi sulle confezioni dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole); quello della Finanza Decentralizzata, o DeFi, (strumenti finanziari indipendenti da qualsiasi autorità centrale, open source e trasparenti, dove la fiducia riposta negli intermediari è sostituita dalla fiducia riposta nel codice sottostante e nelle regole di consenso del protocollo della blockchain; e dei “non-fungible tokens”, o NFT, codici innovativi capaci di dimostrare in modo verificabile la proprietà di qualsiasi oggetto (si pensi all’arte, a un quadro, a una foto, ecc) attraverso la blockchain.

Portavoce di fatto della diffusione della cultura digitale in Italia e in Europa, oggi Margherita Leder guida un team di 30 dipendenti come Direttore Operativo in TMP Group, media company internazionale, e ha lanciato a Milano Hangar21, il più innovativo e completo polo tecnologico per la produzione multimediale in Italia a disposizione di influencer, web creator, artisti, musicisti, sportivi e ambassador che qui possono confrontarsi, sperimentare e far emergere talento e creatività dalla produzione di ogni tipo di contenuto digitale, come video, audio ed eventi ibridi.

“Sono molto onorata di aver potuto dare il mio contributo all’interno dei Torino Digital Days. Non posso che ritenermi soddisfatta degli obiettivi raggiunti finora e dell’impegno profuso nel divulgare le conquiste e le peculiarità della tecnologia digitale e della blockchain nel mondo perché riconosco quanto questo settore, attraverso modalità e canali innovativi, permetta di esprimere al meglio le proprie qualità personali e professionali. La digitalizzazione è una grande opportunità per favorire l'uguaglianza e le donne sono parte attiva dell’attuale cambiamento tecnologico e culturale. Aumentare la quota di donne nelle professioni STEM, così come tutelare la loro libertà di espressione e abilitare la loro indipendenza per un mondo sempre più meritocratico e inclusivo sono tematiche a me molto care e di cui continuerò a farmi portavoce”, ha dichiarato Margherita Leder, membro del board di INATBA