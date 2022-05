Comodini, materassi e mobili abbandonati sul muro dell’ex Avio

Mobili, porte di legno, cassetti, un materasso, comodini e quello che sembra mobilio vario è stato abbandonato contro un muro dell’ex Avio, in zona Lingotto.

A postare la foto sui canali social un residente che si sfoga in post “Come al solito la maleducazione delle persone, mi domando cosa costi chiamare l’Amiat a venirli a prendere”.

Tra ieri e oggi, nel giro di poche ore, l’accumulo di immondizia è aumentato e da pochi mobili si è arrivati averne un gran numero, tutti in mostra sotto il sole.

“Contatteremo l’Amiat per far portare via tutto” conferma intanto la coordinatrice Francesca Gruppi della Circoscrizione 8.