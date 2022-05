Tragedia di Nole, restano gravissime le condizioni della madre ferita da colpo di pistola

Restano molto gravi, ma stazionarie, le condizioni della 72enne di Nole ferita da un colpo di pistola sparatole dal figlio, un poliziotto di 44 anni che, subito dopo, ha puntato l'arma d'ordinanza contro se stesso suicidandosi.

In prognosi riservata alle Molinette

La pensionata è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Molinette: ha riportato un grave trauma cranio-facciale. La stanno seguendo neurochirurghi e chirurghi maxillo facciali. La prognosi resta riservata.

Secondo i rilievi dei carabinieri è rimasta quasi 24 ore a terra, agonizzante, fino a quando un'amica, preoccupata per non averla vista per un giorno intero, ha chiamato i soccorsi. Il figlio, infatti, ha sparato mercoledi all'ora di pranzo. La procura di Ivrea sta cercando di fare luce sulle motivazioni del gesto.

Ancora ignoto il movente del gesto

L'agente, in servizio alla questura di Torino, descritto dai colleghi come persona affidabile e molto riservata, non ha lasciato biglietti e, secondo i primi riscontri, non c'erano segnali che potessero lasciar presagire quanto si è verificato in quella palazzina di Nole che l'uomo divideva con gli anziani genitori.