Pecetto Torinese: tutto pronto per la Festa delle Ciliegie

Nel primo fine settimana di giugno, a Pecetto Torinese si svolge la storica “Festa delle Ciliegie”.

Giunta alla 107esima edizione, la festa celebra il frutto più importante del paese e tra i più apprezzati ovunque, la ciliegia, con numerose iniziative.

Sabato 4 giugno, la storia delle ciliegie di Pecetto e della cerasicoltura locale sarà il tema della “Passeggiata tra le Ciliegie” a cura della Facolt (Frutticoltori Associati Collina Torinese), in partenza alle 18 da Strada Eremo, 3 presso il parcheggio accanto alla Casa di Riposo Gonella. La passeggiata è gratuita per chi veste di rosso, mentre per gli altri il contributo per partecipare è di 2 euro. E’ obbligatorio prenotare entro venerdì 3 giugno, contattando il 3335021125. Alle 20 inizia la notte bianca con Cena in Rosso “Ceresa”: il paese e i visitatori ceneranno insieme, ciascuno portando il proprio cibo oppure acquistandolo nei punti di vendita del paese, in compagnia della musica, dei canti e delle ciliegie, naturalmente in abito rosso. Prenotazione obbligatoria entro le 12 del 3 giugno con email a info@prolocopecetto.it o telefonando a 3393553852.

Domenica 5 giugno, la giornata della Festa, dalle 10 alle 20 le vie e le piazze del centro saranno animate dalla mostra mercato di ciliegie e altri prodotti tipici del territorio. Nei locali del Vecchio Forno in via Umberto I, ci sarà la mostra pomologica di varietà di ciliegie mentre in piazza Roma, l’esposizione della migliore produzione e i cestelli artistici di ciliegie, che verranno premiati nel pomeriggio. Alle 10, presso il Palazzo Comunale si potrà visitare la mostra “Un Asilo con un grande cuore”, un percorso storico dalla fondazione ad oggi della Scuola dell’infanzia Santa Maria della Neve di Pecetto. Nel Teatro dell’Oratorio di S. Maria della Neve,in via Mogna 16, sarà allestita la mostra fotografica e figurativa “Il Giro d’Italia a Pecetto” per rivivere il giorno del passaggio di tappa a Pecetto. La mostra è organizzata dall’Associazione Tuttinsieme ed è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con ingresso libero. Un’altra mostra in corso è “Il racconto delle immagini. La grafica per la conoscenza e il progetto”. Allestita nella Chiesa dei Batù, presenta i lavori degli studenti internazionali che hanno partecipato al workshop a cura del Politecnico di Torino che aveva come oggetto la promozione di Pecetto Torinese e delle sue ciliegie. La mostra, inaugurata il 27 maggio e che chiude il 5 giugno, è aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. San Sebastiano la splendida chiesa del XV sec sarà aperta dalle 10 alle 18, grazie ai volontari del Gruppo Alpini di Pecetto e sarà uno dei siti del percorso de “La Via degli Affreschi”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione La Compagnia della Chiocciola in collaborazione con il Comune di Pecetto e il Comune di Chieri e grazie alla disponibilità delle associazioni Carreum Potentia e Turismo InCollina. “La Via degli Affreschi” consente ai visitatori di scoprire, con visite guidate gratuite, alcuni preziosi luoghi d’arte e di culto del territorio nello stesso giorno. Le visite guidate alla Chiesa di San Sebastiano e la Canonica di Santa Maria di Vezzolano (Albugnano) sono in programma alle 10,30; mentre nel pomeriggio alle 16.00 e alle 17.00 si potranno visitare il Battistero e la Cappella Gallieri del Duomo di Chieri. Le visite sono gratuite, con spostamento in autonomia. Il venerdì successivo alla Festa delle Ciliegie, il 10 giugno alle ore 21, ci sarà il concerto della Banda La Ceresera di Pecetto che suonerà musiche popolari in piazza Roma, “Aspettando l’Estate”.

Infine nel weekend della Festa delle Ciliegie e fino all’11 giugno prosegue l’evento sportivo, “Trofeo delle Ciliegie “Ezio Bertuzzo” per le categorie della scuola calcio, al campo sportivo “Giorgio Ferrini" Via Busello 4. Per informazioni si può inviare una email a segreteria@apdpecetto.it.