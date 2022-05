Grande caldo e condizionatori a palla provocano black out a Moncalieri

Il grande caldo degli ultimi giorni, con temperature massime più vicine ai picchi di agosto che non alle medie primaverili di maggio, abbinato ad un massiccio ricordo ai condizionatori già in questo periodo ha prodotto come risultato numerosi black out nella zona sud di Torino.

Diverse le segnalazioni

Da Bruino a Rivalta, da Orbassano a Carmagnola, sono stati numerosi i residenti che si sono lamentati di improvvisi distacchi dell'energia elettrica sia nelle abitazioni che nei lampioni dell'illuminazione pubblica.

Nei giorni scorsi i problemi maggiori si sono registrati a Moncalieri, nella zona di borgata Testona, con persone che si sono rivolte all'Amministrazione per segnalare il problema. Il weekend in arrivo dovrebbe portare un pò di nuvole e l'abbassamento delle temperature, con la speranza che i black out non abbiano a ripetersi, almeno a breve.