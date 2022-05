Alpette "allarga" la sua voglia di storia: inaugurata la nuova ala dell'ecomuseo dedicata alla Resistenza

Si amplia l'ecomuseo di Alpette. E abbraccia la nuova ala in cui sarà ospitato il materiale che ricorda e celebra la Resistenza.



"Continua a fare un grande lavoro il sindaco di Alpette Silvio Varetto. mattina ha inaugurato con tutta la sua comunità la nuova ala, la terza, dell'Ecomuseo del rame, del lavoro e della Resistenza. Un progetto di ampliamento e di rinnovato allestimento completamente dedicato al periodo della Resistenza che Città metropolitana di Torino ha finanziato attraverso il piano PaCE sul programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia Francia. A Silvio e a tutta Alpette vanno i complimenti di Uncem. Perché quell'Ecomuseo è un esempio di impegno nel valorizzare le storie dei territori nella grande Storia. Valorizza senza retorica e luoghi comuni, donne e uomini che dal 1943 al '45 hanno lottato su quelle montagne del Canavese. È per gli studenti ma è soprattutto per gli adulti. I giovani, le famiglie. Quella nuova ala è per tutti. Genera crescita e inclusione. È un patrimonio non solo di Alpette, bensì di tutto il Canavese. Ne abbiamo tanto bisogno, oltre ogni campanilismo, affinché la Storia della libertà e della liberazione sia viva", dicono Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.