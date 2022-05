Malattie della retina e del nervo ottico: Torino ospita la tappa della Campagna nazionale che viaggia in Tir

Fa sosta in Piemonte la terza fase della Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico e fino a mercoledì 1° giugno sarà piazza Castello la cornice in attesa di spostarsi poi a Novara (2, 3 e 4 giugno, in Piazza Martiri della Libertà) e Biella (5, 6 e 7 giugno, in Piazza Martiri della libertà).

Si tratta di un progetto itinerante a sostegno della prevenzione contro le malattie oculari, avviato nel 2019, ma che ha subìto alcune sospensioni a causa della pandemia.