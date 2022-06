Prendersi cura dei bambini: con Il Leone Verde e WEIJI un aiuto tecnologico

Il Leone Verde Edizioni, una casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri dedicati per la maggior parte alla maternità, alla genitorialità e alla famiglia, ha voluto esaltare il proprio intento di mettere i neonati e la primissima infanzia al centro del proprio lavoro, dando vita ad un’applicazione tecnologica innovativa.

Progettata e creata grazie alla collaborazione con il gruppo WEIJI, che ha seguito tutte le fasi della progettazione e dello sviluppo, l’applicazione Il Bambino Naturale è dedicata ai genitori che desiderano prendersi cura dei bambini avvalendosi appunto delle pubblicazioni de Il Leone Verde, grazie alla disponibilità di un catalogo / contenitore digitale ad alta leggibilità.

Specializzato nei progetti destinati all’editoria digitale, il gruppo WEIJI ha partecipato alla realizzazione dell’app Il Bambino Naturale rendendo disponibile il suo software proprietario implementato in angular, che consente di Wrappare un contenuto PDF e renderlo disponibile in HTML, così che i motori di ricerca possano indicizzarlo e posizionarlo.

La tecnologia applicata da WEIJI è denominata SHBOOK, ed è stata sviluppata con l’intento di mettere a disposizione contenuti editoriali ad alta leggibilità per qualsiasi dispositivo, senza alcuna necessità di installazione: anche con uno smartphone di piccole dimensioni, è possibile visualizzare il catalogo e leggere comodamente i testi preferiti.

Un ulteriore particolarità di questa applicazione è quella di permettere alla casa editrice di studiare le preferenze dei propri utenti e, di conseguenza, di gestire con maggiore precisione le future scelte redazionali ed editoriali: può essere considerato un sistema alternativo di distribuzione dei propri prodotti che consente inoltre di verificare l’andamento delle vendite e di studiare quelle che sono le preferenze del pubblico.

Una piattaforma completa per le pubblicazioni Il Leone Verde

L’applicazione Il Bambino Naturale nasce con un contenuto di 95 pubblicazioni, tutte rigorosamente responsive e consultabili anche sullo smartphone. Si tratta di una piattaforma dedicata esclusivamente alle pubblicazioni de Il Leone Verde e, per accedere ai contenuti, non richiede alcuna ulteriore installazione. Le pubblicazioni possono essere consultate interamente, ma eventualmente anche acquistate a singoli capitoli.

Grazie al rivoluzionario formato SHBOOK, ogni utente è libero di modificare la leggibilità del testo, cambiando il font, la dimensione dei caratteri, scegliendo tra maiuscolo e minuscolo e modificando lo sfondo.

Sono naturalmente presenti tutti gli strumenti tipici dell’editoria digitale, quali possono essere sommario interattivo e anteprima delle pagine, il testo può inoltre essere tradotto automaticamente in 11 lingue e condiviso tramite social network. Trattandosi di un catalogo digitale, la piattaforma dispone anche di una sezione e-commerce, che permette, oltre ad acquistare i libri, di offrire in regalo le pubblicazioni, e di accedere alle promozioni proposte direttamente dall’editore.

In sostanza, Il Bambino Naturale non è un semplice catalogo interattivo, ma una piattaforma multimediale che permette ai genitori di prendersi cura, appunto, dei loro piccoli attraverso un vastissimo catalogo editoriale studiato proprio per rispondere alle esigenze di un ruolo famigliare sempre più complesso.

Un progetto editoriale dedicato interamente ai bimbi

Il Bambino Naturale è un progetto iniziato nel 2005 dapprima come collana editoriale destinata a genitori attenti e responsabili e consapevoli, proponendosi come punto di riferimento per approfondire i temi legati alla genitorialità: puericultura, psicologia, esperienza della maternità e così via.

La collana affronta tutti i temi specifici della maternità: affrontare e portare a termine la gravidanza con serenità e consapevolezza, conoscere le regole basilari per un allattamento piacevole e rilassante, accompagnare il piccolo attraverso il percorso dello svezzamento, risolvere i dubbi e le incertezze legate al sonno e all’alimentazione del neonato.

Per poi proseguire nei primi anni di vita, i più importanti per la salute psicofisica del bimbo: è proprio in questo periodo che occorre fare scelte specifiche, orientandosi verso metodi naturali, sia per l’alimentazione, sia nella ricerca di rimedi alternativi, quale scelta di uno stile di vita salutare finalizzato a raggiungere un eccellente equilibrio psicofisico.

Diventare genitori è l’esperienza più bella e coinvolgente della vita, tuttavia affrontare quella che è una forte responsabilità può essere difficile e generare parecchi dubbi e incertezze.

L’applicazione Il Bambino Naturale è stata creata proprio per offrire uno strumento di orientamento e di educazione a tutti i neo genitori e a chiunque desideri approfondire temi di puericultura e psicologia infantile. Con il vantaggio della sostenibilità ambientale, poiché si tratta di un prodotto interamente digitale, così come sono digitali, in questa applicazione, tutti i contenuti e le pubblicazioni de Il Leone Verde