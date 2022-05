Al Festival del Giornalismo alimentare spopola Mentorino: "Liquore prodotto con la menta di Pancalieri"

"Usiamo la seconda menta più buona al mondo, quella di Pancalieri. La prima è inglese" racconta. Il prodotto è facilmente acquistabile in fiere ed eventi nella provincia di Torino, ma è possibile degustarlo anche in ristoranti e negozi: "Ci appoggiamo a un'enoteca in zona Lingotto, ma serviamo anche negozi e ristoranti. Abbiamo poi un sito internet e spediamo in Italia e all'estero, senza problemi".