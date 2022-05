“MICHI”, il progetto per favorire l'inclusione e le buone prassi scolastiche

Verrà presentato e sottoscritto ufficialmente domani, mercoledì 1° giugno alle ore 12, presso la Sala Consiliare del Comune di Moncalieri, il Protocollo d’Intesa “MICHI _ Insieme per l’Inclusione”, promosso dall’Associazione A.I.R. Down odv in collaborazione con il Comune di Moncalieri e l’Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Favorire l'inclusione scolastica

Il protocollo d’intesa “Michi – Insieme per l’Inclusione” nasce per capitalizzare esperienze già maturate sul territorio proponendosi come strumento per supportare e valorizzare le realtà scolastiche, istituzionali e territoriali che fanno dell’inclusione un proprio valore di riferimento e di potenziarne l’operato attraverso l’attivazione di sinergie efficaci e la disseminazione di buone prassi.

Enti e istituti aderenti

Al momento hanno comunicato la propria intenzione di sottoscrivere il Protocollo fin dal 1° giugno i seguenti enti: Comune di Moncalieri, Unione dei Comuni (Moncalieri, Trofarello, La Loggia), Comune di Nichelino, CISA 12 (Nichelino, None, Vinovo, Candiolo).

Istituti Secondari di Secondo Grado: Pininfarina di Moncalieri, Maxwell di Nichelino, Majorana di Grugliasco, Birago di Torino, Natta di Rivoli.

Istituti Comprensivi: Nichelino III, Santena, Gassino, Castiglione Torinese, Susa, La Loggia.

Nasce lo sportello “Scuolainclusiva”

In occasione dell’incontro del 1° giugno verrà anche presentato lo Sportello “Scuolainclusiva” attivato da A.I.R. Down odv, sempre nell’ambito del Protocollo d’Intesa “MICHI – Insieme per Includere”, grazie alla collaborazione di professionisti con competenze diverse (didattica, pedagogica, legale, riabilitativa, psicologica…): un servizio a cui Dirigenti scolastici, docenti, educatori e famiglie possono rivolgersi fisicamente, telefonicamente o via mail per ricevere consulenza, informazioni, supporto in merito alle tematiche relative all’inclusione scolastica.

L’Associazione A.I.R. Down odv, nata a Moncalieri nel 1999 ad opera di volontari e famiglie di persone con sindrome di Down, promuove progetti, attività e iniziative finalizzate alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione di bambini, ragazzi e giovani adulti con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva; si rivolge inoltre alla cittadinanza, alle scuole e al mondo del lavoro, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sfatare stereotipi e pregiudizi ancora troppo diffusi. A tal fine, l’Associazione collabora fin dalla sua costituzione con il Comune di Moncalieri e dal 2003 gestisce, in convenzione con l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, lo Sportello Informahandicap.