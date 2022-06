Dopo Crimea e i Murazzi, anche piazza IV Marzo diventa set per "Fast e Furious"

Dopo Borgo Crimea, i Murazzi, Lungo Po Cadorna e piazza San Carlo, anche piazzetta IV Marzo si prepara a diventare set per "Fast e Furious". Da questa mattina, nell'area alle spalle del "Palazzaccio", sono in corso i lavori di allestimento per girare alcune scene del decimo film della saga che vede tra i protagonisti lo "storico" Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto e Jason Momoa.

Chiusa al traffico via IV Marzo

Lunedì le riprese

Le riprese vere e proprie saranno effettuate lunedì. Le scene di azione - con inseguimenti tra auto, carambole di vetture e palle rotolanti - verranno fatte il prossimo 6 giugno.

Quel giorno vedremo sgasare le vetture anche in via Palazzo di Città, nella piazza davanti al Comune e in piazza Corpus Domini. Potrebbero esserci inoltre chiusure temporanee, per breve durata, di via Milano (via della Basilica - via Corte d'Appello) e di via Corte d'Appello (tratto Milano - Bellezia).