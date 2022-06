Al Parco del Valentino riapre lo "Spazio anch'io": l'inaugurazione martedì 7 giugno

L'Oratorio San Luigi di San Salvario riapre lo Spazio Anch’Io al Parco del Valentino.

L'inaugurazione sarà martedì 7 giugno, dalle ore 16.30 alle ore 19 in viale Medaglie D’Oro, angolo viale Carlo Ceppi.

Il progetto prende le forme di un’"educativa di strada", formata all’interno del parco del Valentino per diramarsi in tutto il territorio di San Salvario e oltre.

Dopo i primi anni di attività itinerante sul territorio, il Comune di Torino nel 2016 apprezzando il lavoro svolto e volendo potenziarlo, ne aveva individuato la zona adatta nel Valentino ed in particolar modo il suolo pubblico sopra il quinto padiglione di Torino Esposizioni. Con le sue attività di educativa di strada, scuola di italiano, inserimento in messa alla prova, tirocini e borse lavoro, Spazio Anch’Io dal 2007 ha coinvolto migliaia di ragazzi a rischio, portando nei luoghi del disagio il metodo educativo di Don Bosco, sempre in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Circoscrizione 8 di Torino.

“La ricchezza del quartiere di san Salvario consiste nella rete delle tante associazioni e realtà che sostengono i ragazzi e le famiglie più bisognose. All’interno di questa rete siamo connessi anche noi e cerchiamo nel nostro piccolo di essere una presenza educativa significativa per chi ha bisogno di un aiuto concreto Spazio anch’io è tutto questo e molto di più: un punto di riferimento per i ragazzi, per il quartiere e per la nostra presenza salesiana a San Salvario ” aggiunge Don Gianmarco Pernice incaricato degli oratori salesiani di san Salvario.

Con la riapertura dello spazio saranno di nuovo attivi i servizi di sostegno allo studio dell’italiano per gli stranieri, lo sportello di consulenza per la compilazione dei documenti e la ricerca concreta di un lavoro e la possibilità di attivazione di tirocini formativi.

Lo spazio sarà inoltre aperto tutti i pomeriggi con tornei di calcio, laboratori sportivi e laboratori artistici. Sarà attivato nel mese di luglio con il patrocinio della Circoscrizione 8 e il tavolo tecnico-artistico arte urbana e Street Art il progetto “Migrazioni di parole” che realizzerà una vera e propria opera d’arte a cielo aperto formata da frasi sull’inclusione scelte dai ragazzi stessi insieme agli educatori.

Durante l’evento di inaugurazione di martedì 7 giugno si terrà inoltre una tavola rotonda dal titolo “Educativa di strada: una grande storia con tracce di futuro".

Tra i partecipanti, Massimiliano Miano, Presidente Circoscrizione 8; Vincenzo Camarda, Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, la IV Commissione permanente del Consiglio Comunale; Patrizia Gugliotti, Project Manager del progetto NOMiS della Compagnia di San Paolo.

A moderare l’incontro, don Gianmarco Pernice, Incaricato Oratorio del San Luigi e Responsabile dell’accoglienza comunitaria minori stranieri non accompagnati.