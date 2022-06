Pinerolo piange Libanore: papà dell’associazione Agoda per i disabili che fanno sport

Si è spento nella notte all’età di 85 anni il pinerolese Giovanni Libanore, fondatore e presidente dell’associazione Agoda, dedicata ai disabili intellettivi e relazionali che vogliono fare sport, a cui fanno riferimento una quarantina di atleti.

Il gruppo è nato formalmente nel 2015, con la prima sede a Cantalupa, partendo dagli atleti che facevano nuoto all’interno del Pinerolo nuoto, tra cui la figlia di Libanore, Eleonora: “Ai tempi Giancarlo Magnarini gli ha dato una mano a fondare l’associazione, stendere lo statuto, affiliarsi alla Uisp… – ripercorre le tappe Gian Piero Clement, che è entrato nell’associazione da 6 anni ed è vicepresidente –. Agoda è partita con il nuoto, ma poi si è ampliata con altre attività come il judo o i corsi di cucina, in collaborazione con il Cfiq”.

La pandemia ha stoppato le iniziative per diverso tempo, ma ora sono ripartiti sia nuoto, sia judo.

Ex albergatore in Liguria ed ex dirigente delle mense Fiat, “Libanore era una persona squisita, che amava stare con le altre persone, e a cui piaceva il buon cibo e trascorrere momenti di festa” ricorda Clement.

Proprio il 17 giugno, doveva esserci una festa dell’associazione, che è stata annullata per far posto a un’assemblea per formare il nuovo direttivo e continuare la sua opera.