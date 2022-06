Ti ricordi Eurovision? Altro che Valentino, adesso Piazza D'Armi è un campo di patate (e ancora si smonta) [FOTO]

Si smonta ancora

E invece no: l'Ucraina ha trionfato la sera del 14 maggio e in oltre due settimane di tempo in Piazza d'Armi stanno ancora proseguendo i lavori di smantellamento. Spariti quasi subito la passerella sospesa e le altre strutture come il palco della Rai, le ultime ad andarsene sono le tensostrutture che si sono piazzate di fronte al Pala Olimpico.