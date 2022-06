Il Regio porta la Lirica nel cortile dell'Arsenale. E le Opere flirtano con gli spettatori su Tinder

Dopo l'Eurovillage, che ha portato al Valentino la musica pop dell'Eurovision, tocca alla Lirica abbracciare il pubblico in uno spazio non convenzionale, all'aperto. Per il secondo anno consecutivo il Teatro Regio esce infatti dalla sala e porta le sue opere nel Cortile del palazzo di via Arsenale che ospita la Scuola d'Applicazione dell'Esercito.

Si tratta della seconda edizione del Regio Opera Festival, che si pone l'ambizione di diventare una sorta di "stagione estiva" del Regio, con l'obiettivo di avvicinare alla lirica un pubblico non abituato ad andare a teatro. Dal 7 giugno al 17 settembre, un cartellone di quattro opere, poi concerti e spettacoli di danza.

Jouvin: "Prezzi popolari per un evento sempre più pop"

"Questa bellissima stagione - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - segna un nuovo percorso che sta affrontando Torino, quello di portare la musica, da quella 'alta' a quella più pop, fuori dalle sue mura più conclamate, per soddisfare la voglia di cultura e di eventi all'aperto". Il neo sovrintendente dell'ente lirico, Mathieu Jouvin, ha voluto sottolineare il carattere "popolare" del cartellone, sia per i contenuti (si tratta di opere conosciute al grande pubblico, oltre che le preferite in assoluto da Jouvin) sia per i prezzi, "che sono alla portata di tutti e pensati in particolare per i più giovani".

Dalla Cavalleria Rusticana a Don Checco

In cartellone ci sono Cavalleria Rusticana (7, 9, 11 giugno), Carmen (21, 23, 26 giugno), Tosca (5, 7, 10 luglio) e Don Checco (26,28, 30luglio), ma anche concerti e danza con il Bejart Ballet Lausanne e Svetlana Zakharova. "L'obiettivo è avvicinare alla lirica anche i giovani e chi di solito non segue la lirica", ha spiegato il direttore artistico Sebastian F.Schwarz. "Per questo gli allestimenti non sono esattamente quelli tradizionali che ci si aspetterebbe in teatro. Vogliamo incuriosire il pubblico. La Carmen, per esempio, è rimaneggiata in forma scenica, con un attore che interpreta Bizet e narra al pubblico le scene che andrà a vedere di lì a poco e come sono nate. Non ci sarà tutta l'opera, ma le arie più famose e tutti i personaggi principali. L'idea è, attraverso un linguaggio e una narrazione più semplice, incuriosire il pubblico fino a convincerlo a venire poi in teatro la prossima stagione".

Il pubblico "adescato" su Tinder

L'idea per certi versi rivoluzionaria di questo Regio Opera Festival è senza dubbio la campagna di comunicazione social. Grazie a un'idea realizzata con il contributo dello IED Istituto Europeo di Design, infatti, il Regio sarà il primo ente lirico con un profilo su Tinder. Ogni protagonista delle Opere in programmazione avrà un suo profilo sul noto social di incontri e cercherà di convincere gli utenti che cercheranno la sua "amicizia" ad andare a vedere l'opera a teatro. Ci sarà quindi il profilo della Carmen, di Don Checco e di Tosca e ognuno avrà il carattere del personaggio: chi ironico, chi geloso ecc. "Si tratta di profili veri, aperti per l'occasione. Una sperimentazione divertente che vediamo dove ci porterà", ha spiegato il direttore dello IED Paola Zini.

Intanto al Regio...

In occasione della presentazione del programma dell'Opera Festival, Jouvin ha parlato anche dei lavori in corso al Teatro Regio. "Da giugno a ottobre - ha spiegato - proseguirà la seconda tranche dei lavori di ammodernamento del teatro che riaprirà in autunno. A breve, poi, partiranno i bandi per coprire le posizioni vacanti in Orchestra e Coro".