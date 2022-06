Aurora, la paura lascia spazio alla vita: “biciclettata” per le vie del quartiere

Ancora sirene della polizia per le strade di Aurora. Stavolta, però, nessun fatto di cronaca all'orizzonte, ma la voglia di normalità che solo un giro in bici può trasmettere: nonostante gli ormai noti episodi di mercoledì pomeriggio, caratterizzati dall'inseguimento con coltello avvenuto in pieno giorno davanti alla Scuola Parini di corso Giulio Cesare, i cittadini non hanno smesso di riempire gli spazi urbani con le tante iniziative aggregative organizzate sul territorio.

Una biciclettata per le vie del quartiere

Tra queste, una colorata e rumorosa “biciclettata” andata in scena nella serata di giovedì (e scortata, appunto, dalle forze dell'ordine) ha occupato pacificamente le vie del quartiere in pieno stile critical mass per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abbandono dei mezzi motorizzati in favore della mobilità attiva.

Le iniziative di aggregazione sul territorio

Il tutto, a poche ore di distanza dall'inaugurazione del nuovo centro di aggregazione dell'Associazione Islamica delle Alpi e di GenerAzione Ponte in via Chivasso e a pochi metri dalle attività ludico-sportive del progetto Aurora in Movimento e dall'affollatissimo campo da pallavolo pubblico dei Giardini Alimonda.