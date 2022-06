"Far west" con machete ad Aurora. Lo Russo: "Immagini intollerabili. Serve azione integrata" [VIDEO]

"Immagini intollerabili per Torino". È questo il commento del sindaco Stefano Lo Russo sulle scene da "Far West" viste mercoledì pomeriggio ad Aurora, dove un uomo è sceso in strada con un machete seminando il panico tra i passanti. Oggi alle 13 in Prefettura è convocata una riunione tecnica delle forze dell'ordine, alla vigilia della quale il Prefetto Raffaele Ruberto ha già annunciato più controlli in Barriera di Milano.

Lo Russo: "Serve garanzia sicurezza dopo arresto"

Un giro di vite che però, per il primo cittadino, non può essere l'unica risposta al problema sicurezza. Lo Russo, chiarendo come i problemi dei due quartieri della Circoscrizione 7 siano legati "allo spaccio", ha poi sottolineato come "il raccordo con le autorità di pubblica di sicurezza è massimo". "Poi - ha aggiunto - cosa succede dopo gli arresti è un altro discorso. Dobbiamo evitare che episodi del genere si ripetano, ma serve anche la garanzia della sicurezza dopo che le forze dell'ordine hanno tratto in arresto una persona".

Mozione di Pd e Moderati sulla sicurezza

Ieri il Pd in Sala Rossa, per voce della capogruppo Nadia Conticelli, ha annunciato come lunedì in Sala Rossa verrà discussa una mozione sulla sicurezza, sottoscritta anche dai Moderati. Il documento chiede più controlli, ma anche "progetti di recupero urbano e inclusione sociale". Negli ultimi anni il tema della sicurezza è stato spesso al centro delle campagne elettorali, tra i vessilli in particolare del centrodestra, Lega in primis.

"Csx affronta tema sicurezza non cavalcandolo come fa cdx"

"C'è una evidente differenza di approccio - replica Lo Russo - Il centrosinistra affronta il tema di petto non cavalcando, ma provando a risolverlo senza esasperare il clima, raccordandosi con coloro che combattono e contrastano il fenomeno". "Il documento del centrosinistra - ha proseguito - sarà utile per questo, ponendo in essere le soluzioni, non limitandosi a gridare al lupo al lupo o postando video e foto di denuncia".

40 milioni dal Pnrr

Il sindaco ha poi ricordato come nei prossimi anni, su Barriera di Milano, arriveranno 40 milioni di euro dal Pnrr. Soldi, ha spiegato, che serviranno "per ridare dignità a quei luoghi e affrontare le difficoltà e le fragilità: non basta solo il contrasto di strada al fenomeno". Tra gli strumenti che il Comune metterà in campo sono previste 70 telecamere con il progetto Argo.

"Azione coordinata"