Cgil, domani Landini incontrerà i torinesi in un'assemblea all'aperto al parco Peccei

La Cgil Torino con il leader nazionale Maurizio Landini incontrerà lunedì mattina le associazioni torinesi in una grande assemblea all'aperto in un parco alla periferia nord della città: il Peccei.

All'assemblea parteciperà il sindaco Stefano Lorusso. Si tratta di una tappa in preparazione della manifestazione nazionale di Roma del 18 giugno. La mattinata si svolgerà in quattro momenti: il primo vedrà al centro il tema della Pace e le conseguenze della guerra sulle persone, ci sarà poi un momento dedicato alle domande di delegati e pensionati, con il sindaco ci sarà invece un confronto sul ruolo della città e su come utilizzare le le risorse del pnrr. L'ultima parte della mattinata sarà dedicata ad affrontare nodi strategici come cambiamento climatico le migrazioni i diritti civili.