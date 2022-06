Lo sport supera le barriere della disabilità: l'energia di Virginia Di Carlo travolge tutta Settimo Torinese [FOTO]

Una serata da protagonista, a Settimo Torinese, per Virginia Di Carlo, che ha presentato il suo libro "Voglio essere felice adesso" (Golem edizioni) presso la sala Levi della biblioteca Archimede. Un evento che si è tenuto proprio nelle ore in cui da Settimo è passata la torcia degli Special Olympics. Proprio Virginia che condivide la sua quotidianità con una sedia a rotelle, a causa di una tetraparesi spastica che la accompagna dalla nascita.



L'evento, nell'ambito del cartellone "Parole in tazza grande", ha visto la partecipazione dell'assessore comunale Daniele Volpatto. "Danza balli caraibili da quando aveva undici anni, è laureata in Scienze motorie e sportive ed è stata più volte campionessa italiana di danza sportiva nella categoria paralimpica", dice l'esponente della giunta che guida la città.



Si chiama "Special angels" l'associazione fondata con la sorella per far praticare danza anche a chi porta disabilità. Meritando anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo di Cavaliere onorario al merito della Repubblica italiana. "Ho iniziato a muovere i miei primi passi da sola sulla sabbia e quello è stato il mio primo momento di libertà



"Ho avuto la fortuna di conoscere Virginia in occasione di un'inaugurazione di un palazzetto a novembre e in pochi istanti mi ha trasmesso il suo esempio, la sua passione e la sua tenacia - dice la sindaca di Settimo, Elena Piastra -. Un'energia che ci spinge sempre a cercare di fare qualcosa in più".