I cani sbranarono la madre, assolta la figlia: "Mai stati aggressivi"

Mariangela Zaffino, la donna di 74 anni sbranata il 18 dicembre 2020 da 5 lupi cecoslovacchi, "aveva liberamente scelto di accudire i cani all'interno della propria abitazione e non risulta che versasse in condizioni incompatibili con la presenza di animali domestici".

E' quanto si legge nelle motivazioni del giudice del Tribunale di Torino che lo scorso 6 maggio ha assolto dall'accusa di omicidio colposo Simona Spataro, figlia dell'anziana e proprietaria dei cani, che vivevano con lei e la madre in un appartamento di 51 metri quadri a Grugliasco.

Secondo il giudice Manuela Accurso Tagano, l'imputata è apparsa soggetto in grado di relazionarsi correttamente con i propri cani, "che non erano denutriti né sottoposti a situazioni di stress". I cani, due adulti e tre cuccioli, che mai si erano dimostrati aggressivi, "avevano instaurato con l'anziana uno stabile rapporto affettivo". La sistemazione in un appartamento di piccole dimensioni "poteva sì ritenersi non ottimale", "ma certo non poteva di per sé solo considerarsi un fattore di rischio". Tanto più che i cani amavano vivere in gruppo "e potevano sempre sfogarsi con lunghe passeggiate all'aperto".