Torino Bellissima perde un altro pezzo: Alessandro Borini lascia e passa al gruppo Misto

C’eravamo tanto amati. Potrebbe essere questo il titolo del film che vede protagonisti Paolo Damilano da una parte e i nove consiglieri che hanno lasciato la sua lista nelle ultime ore. Nove, perché dopo la nota congiunta con cui otto consiglieri hanno comunicato di lasciare la lista civica fondata da Paolo Damilano, questa mattina si è registrata un’altra defezione.

E’ quella di Alessandro Borini, capogruppo di Torino Bellissima in Circoscrizione 1, che ha rassegnato le proprie dimissioni per passare al gruppo Misto. I rumors lo danno vicino al capogruppo della Lega in Circoscrizione 1 Federico Rolando.

Resta da capire se l’emorragia da Torino Bellissima sia destinata a proseguire nelle ultime ore o se Paolo Damilano riuscirà a porvi fine. Rimane uno stato d’agitazione, sia all’interno della lista civica, che nel centrodestra. Una coalizione in fermento e mutamento continuo, dopo lo strappo dell’imprenditore sceso in politica, ex candidato sindaco.

A stemperare la tensione è lo stesso imprenditore delle acque, che questa mattina all'indomani della riunione e gli addii scrive: "A chi ha scelto altre strade, senza rancore, dico buon lavoro e grazie per l’impegno che avete messo nel nostro progetto, sono certo che continuerete a lavorare per il bene del territorio". "Ai tanti - aggiunge - che in queste ore mi hanno confermato il loro sostegno e la loro voglia di avvicinarsi, confrontarsi e conoscerci, dico che noi ci siamo e lo dimostreremo".