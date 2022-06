Torino Bellissima si spacca, 8 consiglieri di Circoscrizione lasciano Damilano: "Stiamo con il centrodestra"

Dopo aver lasciato il centrodestra, Torino Bellissima si spacca. Otto consiglieri di Circoscrizione lasciano infatti la formazione civica per andare nel gruppo misto, mentre negli stessi minuti Paolo Damilano & Co annunciavano di voler restare in maggioranza nelle Circoscrizioni 5 e 6. Sono giorni ad alta fibrillazione per la formazione politica guidata dall’imprenditore delle acque e dei vini, che lo scorso lunedì ha preso le distanze dalle “derive populiste” della Lega a trazione Matteo Salvini. Una lacerazione ancora più netta, considerando che era stato proprio il Carroccio a puntare in primis su Damilano come candidato a sindaco di Torino per il centrodestra.

Damilano: "Sostegno alle giunte dove siamo in maggioranza"

Un annuncio che aveva creato più di una tensione, soprattutto nella Circoscrizione 5 e 6 guidate rispettivamente da Lega e Fratelli d’Italia, con il supporto di Forza Italia e Torino Bellissima. Questa sera Damilano ha voluto incontrare i suoi per fare il punto. Un confronto dopo il quale i civici hanno confermato “il sostegno alle giunte dove siamo in maggioranza”. “Al massimo – aggiungono - saranno altri, secondo gli schemi di una vecchia politica, ad aprire eventuali crisi nelle circoscrizioni e nei comuni dove governiamo. Le nostre azioni future si orienteranno di conseguenza”.

Otto consiglieri lasciano Torino Bellissima

Ma il faccia a faccia di oggi non è bastato all'imprenditore delle acque per ricucire con i suoi. Otto consiglieri di Torino Bellissima hanno annunciato di lasciare la formazione politica, sostenendo comunque il centrodestra. Hanno deciso di passare al gruppo misto Federico Chiassa per la Circoscrizione 3; Simona Borrelli, Caterina Mastroeni e Stefano Subbiani per la Circoscrizione 5; Michele Celentano e Giulia Zaccaro per la Circoscrizione 6; Francesco Caria e Claudia Gianotto per la Circoscrizione 7.

"Non siamo interessati a linee politiche comunicate a mezzo stampa"

E a mezzo stampa i civici puntano pesantemente il dito contro Damilano e il suo “entourage”. “Nessuno di noi – spiegano - è interessato a derive populiste improvvisate, ma nemmeno a linee politiche imposte, comunicate anche agli eletti a mezzo stampa o in una riunione convocata a una settimana dalle decisioni già prese”. “Tutti noi, - proseguono - come i nostri elettori, abbiamo scelto di aderire ad un progetto civico liberale chiaramente collocato nel centrodestra ed è in tale metà campo che intendiamo continuare. Il centrodestra attuale è certamente da migliorare, ma non è lasciandolo che gli si può dare nuovo ossigeno”. Sembra in parte avverarsi la profezia del Presidente Alberto Cirio, che aveva ipotizzato la parabola di “Torino Bellissima” in “Torino Solissima”.